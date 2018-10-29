Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
29.10.18 16:18

Украина подписала с Казахстаном соглашение об экстрадиции, - Минюст

Министр юстиции Павел Петренко от имени Украины подписал договор с Республикой Казахстан об экстрадиции и о правовой помощи по уголовным делам.

минюст

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Подписание межгосударственных соглашений состоялось в рамках визита министра юстиции Украины в Казахстан.

"Благодаря подписанным документам правонарушитель не сможет скрываться в одной из наших стран. Мы обеспечили основу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух государств в рамках расследования уголовных дел", - подчеркнул Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Черногории экстрадировали украинку, разыскиваемую НАБУ за махинации на 1,6 млрд гривен, - ГПУ

Он отметил, что основной целью заключения договоров является создание условий для взаимодействия судов, органов прокуратуры и других компетентных органов по предотвращению и расследованию преступлений, а также осуществление мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100