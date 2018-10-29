Украина подписала с Казахстаном соглашение об экстрадиции, - Минюст

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Подписание межгосударственных соглашений состоялось в рамках визита министра юстиции Украины в Казахстан.
"Благодаря подписанным документам правонарушитель не сможет скрываться в одной из наших стран. Мы обеспечили основу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов двух государств в рамках расследования уголовных дел", - подчеркнул Петренко.
Он отметил, что основной целью заключения договоров является создание условий для взаимодействия судов, органов прокуратуры и других компетентных органов по предотвращению и расследованию преступлений, а также осуществление мероприятий по конфискации доходов, полученных преступным путем.