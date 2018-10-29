Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей шпиона-переводчика Гройсмана Ежова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Срок содержания под стражей был продлен на два месяца - до 27 декабря. Об этом ходатайствовал представитель военной прокуратуры Игорь Крынин. Он обосновал необходимость ареста тем, что обвиняемый может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей.

Адвокат экс-чиновника Валентин Рыбин настаивал на другом мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте. Он заявил, что, по его мнению, прокурор не предоставил суду доказательства того, что его подзащитный передавал секретную информацию российским спецслужбам, и в его действиях не было состава преступления.

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На этом же настаивал и сам Ежов, который просил судей отпустить его под домашний арест.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России.Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

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