В Польше уменьшается количество украинских заробитчан. Это угроза для экономики, - "Rzeczpospolita"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita"

Более того, в Польше обеспокоены возможностью Германии шире открыть свой рынок труда для граждан из стран, не входящих в состав ЕС. Если это произойдет, то из страны может выехать около 59% украинских работников.

"Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек", - сообщил президент компании, занимающейся трудоустройством украинцев Personnel Service Кшиштоф Ингольт.

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По его словам, соседние с Польшей восточноевропейские страны, такие как Словакия и Чехия, уже сейчас переманивают к себе значительную часть работников из Украины, предлагая лучшие условия трудоустройства.

Накануне в Евростате обнародовали отчет, согласно которому украинцы стали самой многочисленной группой, которая получила разрешения на постоянное проживание в ЕС. При этом, 88% этих разрешений выдавала Польша.

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