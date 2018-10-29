В Польше уменьшается количество украинских заробитчан. Это угроза для экономики, - "Rzeczpospolita"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание "Rzeczpospolita"
Более того, в Польше обеспокоены возможностью Германии шире открыть свой рынок труда для граждан из стран, не входящих в состав ЕС. Если это произойдет, то из страны может выехать около 59% украинских работников.
"Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек", - сообщил президент компании, занимающейся трудоустройством украинцев Personnel Service Кшиштоф Ингольт.
По его словам, соседние с Польшей восточноевропейские страны, такие как Словакия и Чехия, уже сейчас переманивают к себе значительную часть работников из Украины, предлагая лучшие условия трудоустройства.
Накануне в Евростате обнародовали отчет, согласно которому украинцы стали самой многочисленной группой, которая получила разрешения на постоянное проживание в ЕС. При этом, 88% этих разрешений выдавала Польша.