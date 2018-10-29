Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства, по своим характеристикам она соответствует самым высоким мировым стандартам.

Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов.

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Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями "Укроборонпрома" и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшей их сварки на "Заводе им. Малышева", а также на ХКБМ и "Киевском бронетанковом заводе". Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах.

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