Армия получила первые семь БТР-4, изготовленных из новой украинской бронестали, - "Укроборонпром". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства, по своим характеристикам она соответствует самым высоким мировым стандартам.
Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов.
Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями "Укроборонпрома" и ЛКМЗ, в 2018 году налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и дальнейшей их сварки на "Заводе им. Малышева", а также на ХКБМ и "Киевском бронетанковом заводе". Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для развертывания производства корпусов на своих заводах.