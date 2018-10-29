На активиста "Национальных дружин" в Павлограде Малимонова совершено нападение - ему нанесли 18 ударов кастетом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке "Национальных дружин".

В сообщении отмечается: "Представителю Национальних дружин" в Павлограде, Юрию Малимонову, неизвестные проломили голову. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии. Причной нападения на Юрия стала его активная антинаркотическая деятельность в городе, а именно - борьба с наркорекламой.

На нашего побратима напали подло - со спины. Залили баллоном глаза и проломили голову кастетом, сломали челюсть.

Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией о нападении, позвонив по телефону (063) 104 45 75, или написать в личные сообщения Национальный корпус Днепр. Это очень важно! Свидетели происшествия, отзовитесь!".

Лидер "Национальных дружин" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "В Павлограде совершено нападение на Юрия Малимонова, активиста "Национальных дружин". 18 ударов кастетом. Пробит череп, сломана челюсть. Состояние критическое.

Причина нападения известна. "Национальные дружины" и сам Юрий Малимонова известны в городе борьбой с наркоторговлей.

Мы не оставим это дело. Мы поставили перед собой задачу по уничтожению наркобизнеса в стране. И я уверен, что мы сделаем все, чтобы ее выполнить.

По ситуации все необходимые меры уже приняты, лечение обеспечено. Виноваты - будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать побратимы. Ведь "один за всех и все за одного" для нас является не лозунгом, а принципом".