С начала суток ни один украинский воин не пострадал, наибольшую активность враг проявлял возле Лебединского, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, также зафиксирован один случай ведения огня по участку местности - граната в ходе вражеского обстрела из СПГ упала неподалеку от Красногоровки.

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"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Лебединского, где он совершил два обстрела позиций обороняющихся войск", - информируют военные.

Вражеский огонь наблюдатели Объединенных сил также фиксировали в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения Операции остается под контролем украинских военных", - резюмируют в пресс-центре.

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Напомним, в течение прошедших суток, 28 октября, противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

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