От противостояния между Украиной и Польшей всегда выигрывает третья сторона, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"2018 - это год, когда и Польша и Украина отмечают восстановление своей независимости, которая произошла в 1918 году. Мы должны об этом вспоминать и понимать, что тогда, к сожалению, название независимости Украинской и поляков привела к войне между ними. А потом и к падению украинской, а затем и польского государства. Из этого мы должны принимать урок, и главный урок заключается в том, что от противостояния между украинским и поляками всегда воспользуется третья сторона ", - сказал Вятрович.

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