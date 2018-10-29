Группа чиновников, продававших паспорта украинцам, разоблачена в Болгарии

Генеральная прокуратура Болгарии в понедельник, 29 октября, заявила, что проводит расследование в отношении сотрудников ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подозреваемых обвиняют в коррупции, подделке документов, злоупотреблении служебным положением и создании криминальной группировки.

По данным СМИ, покупателями паспортов были граждане Украины, Молдовы и Македонии. В этих странах проживают этнические болгарские меньшинства. Представители этих меньшинств, предоставив доказательства о наличии болгарских корней, могут подавать заявления на получение гражданства Болгарии. Подозреваемых чиновников обвиняют в том, что они за вознаграждение предоставляли поддельные справки лицам, которые не являются болгарами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом поддельных документов Украины и ЕС, задержана в Житомире. ФОТО

По данным правоохранителей, подозреваемые получали около 5 тысяч евро за одну такую ​​поддельную справку, а в неделю их выдавали около 30. Местные СМИ сообщают, что полиция в понедельник задержала руководителя ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом, и около 20 других подозреваемых.

Напомним, с 2007 года Болгария является членом ЕС. За последние десять лет, по данным министерства юстиции Болгарии, страна выдала около 115 тыс. паспортов иностранцам с болгарским корнями.

Смотрите также: Разоблачена преступная группа в Польше, которая подделывала польские паспорта для граждан Украины. ФОТО