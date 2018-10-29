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29.10.18 19:52

Крымчан не будут преследовать за принудительную службу в российской армии, - прокуратура АРК

В прокуратуре Автономной Республики Крым уверяют, что не будет массового привлечения к уголовной ответственности жителей оккупированного Крыма, которых призвали в армию РФ.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала прокурор Елизавета Дзигора, сообщают "Крым.Реалии".

"Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила сотрудница прокуратуры АРК.

Дзигора подчеркнула, что уголовная ответственность для таких лиц может наступать только в тех случаях, если гражданин совершил преступление согласно украинского законодательства.

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