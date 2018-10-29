Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники заявил глава одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" Марк Гордиенко.

"Будто бы братья Аврамовы, находящиеся в бегах, но до сих пор контролирующие "7 км" и самый богатый в стране Овидиопольский район, наняли на "одесский движ" киевских националистов. И те приедут качать прокурорских, которые собираются выписывать пидозры соратникам Аврамовых" - написал он.

Также общественник добавил, что сейчас эта информация проверяется правоохранительными органами.