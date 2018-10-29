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29.10.18 20:29

Активист сообщил о возможных "стычках" силовиков с беглыми хозяевами рынка "7-й километр" в Одессе

Фактические собственники одесского рынка "7 км" братья Аврамовы наняли одну из националистических организаций города Киева для защиты предприятия и своих подчиненных от законных действий правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники заявил глава одесской общественной организации "Рада громадської безпеки" Марк Гордиенко.

"Будто бы братья Аврамовы, находящиеся в бегах, но до сих пор контролирующие "7 км" и самый богатый в стране Овидиопольский район, наняли на "одесский движ" киевских националистов. И те приедут качать прокурорских, которые собираются выписывать пидозры соратникам Аврамовых" - написал он.

Также общественник добавил, что сейчас эта информация проверяется правоохранительными органами.

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