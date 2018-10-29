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29.10.18 20:37

После 2013 года россияне стали хуже относиться к украинцам и мигрантам, - "Левада-центр"

По данным "Левада-центра", ядро ксенофобов составляет 8-15% взрослого населения России, еще 20-30% россиян - пассивная среда сочувствующих ксенофобам.

ксенофобия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"За время, прошедшее после распада СССР, уровень диффузной, массовой ксенофобии существенно поднялся. Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год, после которого в результате конфронтации России с западом и гибридной войны в Украине общая внутренняя ксенофобия по стране снизилась и изменила свою структуру", - сказал Гудков.

По его словам, антикавказские установки, которые играли главную роль до 2013 года, уступили место антицыганским и антииммигрантским настроениям, в особенности по отношению к гастарбайтерам из Средней Азии, расистским установкам по отношению к китайцам и чернокожим и умеренно выраженным античеченским настроениям, также выросли антиукраинские настроения.

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"Ядро ксенофобов, если говорить в целом, составляет от 8 до 15 процентов взрослого населения, увеличиваясь до 20 процентов в моменты острых социальных кризисов", - сказал Гудков. Он добавил, что такие граждане сочетают антисемитские, расистские и ксенофобские взгляды, чувствуют ущемленность и отличаются повышенной склонностью к агрессии.

Вторую категорию граждан составляет более пассивная среда сочувствующих ксенофобам. Она характеризуется тем, что разделяет расистские лозунги, но не готова к открытым действиям в их поддержку. При этом такие граждане готовы одобрить репрессивные меры в отношении мигрантов или лиц других национальностей со стороны государства. "Ее распространенность можно оценить в 20-30 процентов от населения вдобавок к ядру", - сообщил руководитель "Левада-центра".

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В целом ситуацию в России Гудков охарактеризовал как "латентную агрессивность, которая может выразиться в открытую агрессию, только если будет обеспечена национальная мобилизация, если будет задействовано государство".

При этом исследователи отмечают ослабление иммунитета к ксенофобии и антисемитизму - если в середине 90-х против любых форм ксенофобии и расизма выступали около половины населения России, сегодня признаки неприятия таких проявлений отмечаются только у 25-30 процентов россиян.

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