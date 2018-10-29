Украинская антарктическая экспедиция получила рекордное количество заявок, конкурс 10 человек на место, - Минобразования

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году мы уже - по результатам только первого месяца - имеем рекордное количество заявок, ведь впервые объявили открытый конкурс на отбор команды на станцию Вернадский. Ранее, к сожалению, много лет это был некий закрытый клуб, в который было попасть достаточно сложно. Более того - это был закрыт мужской клуб, потому что хоть и негласно, но существовал запрет на прием женщин в экспедиции. Сейчас же мы не делаем никаких гендерных ограничений по вопросу возможных участников экспедиции - принимаем документы и от кандидатов мужчин, и от кандидатов женщин. Отбор будет производиться исключительно по физическим, психологическим и профессиональным критериям", - отметил и.о. директора Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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В целом конкурс в экспедицию сейчас составляет более 10 человек на место. Больше всего желающих быть в Антарктике системным администратором связи, поваром и врачом. Так, на сисадмина пока претендуют 36 кандидатов (35 мужчин и 1 женщина), на повара - 23 (13 мужчин и 10 женщин), на врача - 20 (12 мужчин и 8 женщин).

На места ученых пока подались 17 кандидатов (10 мужчин и 7 женщин).

Прием документов для участия в 24-й Украинской антарктической экспедиции продлится до 30 ноября.

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Отряд зимовщиков для 24-й экспедиции формируется из 12 человек 7 научных работников, 3 человека инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи), врач и повар.