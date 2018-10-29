Польша подтверждает нападение нигерийских пиратов на судно с поляками и украинцами на борту и захват их в заложники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил МИД Польши.

"Судовладелец Pomerania Sky подтвердил, что из корабля возле побережья Нигерии похищены 11 членов экипажа, в частности восемь граждан Польши", - идет речь в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Как информируется, в МИД Польши и посольстве РП в Абудже созданы кризисные группы. Отмечается, что польское внешнеполитическое ведомство остается в постоянном контакте с владельцем Pomerania Sky.

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Как информировали ранее польские СМИ, кроме восьми поляков пираты похитили также двух филиппинцев и украинца.

Захват судна под флагом Либерии произошел в четыре часа утра 27 октября, в 50 морских милях от побережья Нигерии. Тогда пираты подплыли на двух мотрных лодках и захватили судно. Однако экипаж корабля успел отправить сигнал SOS. По предварительной информации, никто из экипажа во время захвата судна не пострадал.

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