В Госбюро расследований объявили конкурсы на 103 должности

В частности, ГБР ищет кандидатов на 65 должностей следователей: 39 - в центральный аппарат и 26 - в территориальных управлений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это должности, которые остались вакантными после первой волны конкурсного отбора", - отметил Директор ГБР Роман Труба, добавив, что объявление новых конкурсов не повлияет на начало открытия производств.

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Документы можно отправлять по почте или приносить лично по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15 (Государственное бюро расследований). Срок подачи документов - с 29 октября по 24 ноября включительно.

Также в ГБР уже идет конкурс на 74 должности государственных служащих в семи территориальных управлениях. Кандидаты могут подавать документы до 2 ноября включительно.

Напомним, Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, а не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.

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