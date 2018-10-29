На полную модернизацию системы скорой помощи нужно около 10 млрд грн, - замглавы Минздрава Ковтонюк

Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо около 10 миллиардов гривен для всей страны на полную модернизацию системы скорой помощи. Не только авто, но начиная от вызова: диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации (это то, как диспетчер должен себя вести). Второе - это обучение врачей, оснащение их машин, поднятие врачам зарплат и, конечно, сами автомобили", - рассказал чиновник.

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Ковтонюк отметил, что в следующем году модернизация будет проведена в Киеве и пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.