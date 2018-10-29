Певица Приходько заявила, что покидает сцену и идет в политику в команду "Батькивщины"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Уважаемые друзья! Несколько недель назад я сказала, что покидаю большую сцену. Это было обдуманное решение, которое далось мне нелегко. Последние годы, после многочисленных посещений прифронтовой зоны и общения с нашими героями я поняла, что мое призвание помогать этим людям всем, чем я могу. Помогать не только своим творчеством, но реальными делами.

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Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что как политику у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины.

Все свои решения я всегда тщательно продумываю и принимаю сознательно. Именно так, и никак иначе, я сознательно решила разорвать все контракты в России и вернуться в Украину. Именно тaк, сознательно я отказалась там от всех своих наград и преференций. Также сознательно я стала изучать украинский язык и помогать нашим ребятам на фронте в качестве волонтера. И, конечно, сознательно подала иск против Администрации Президента Украины защищая свою честь и достоинство.

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Теперь пришло время осознанно сделать первый шаг в своей политической жизни. Не скрою, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко. Почему именно Ю. В. Тимошенко и партия "Батькивщина"? Потому что я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик Украины, и она очень импонирует мне своими человеческими качествами. Те планы, которые обсуждаются сейчас на форумах Нового Курса Украины, близкие мне по духу, и я верю, что реализация этих планов приведет к процветанию нашей Родины.

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И самое главное, я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика. Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром нового европейского жизни".

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