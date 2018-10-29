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29.10.18 23:40

Апелляционный суд в Харькове оставил под стражей Котову, подозреваемую в ДТП, в котором погиб 19-летний чемпион Украины по мотокроссу

Харьковский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Ольги Котовой, водителя Toyota Land Cruiser, подозреваемой в июльском ДТП на проспекте Независимости.

андрей,бессонов

Защита просила домашний арест, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание МедиаПорт. Суд отказал, но изменил меру пресечения таким образом, что Котова теперь может выйти под залог.

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"Коллегия судей Харьковского апелляционного суда сегодня озвучила резолютивную часть. Мера пресечения осталась прежней - "содержание под стражей". Но коллегия судей отменила в части неопределения залога и предусмотрела внесение залога в размере 300 прожиточных минимумов - 528 тысяч гривен", - рассказала пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко.

Напомним, 6 июля этого года автомобиль Toyota под управлением 58-летней Котовой насмерть сбил 19-летнего велосипедиста Андрея Бессонова. Он был спортсменом-мотогонщиком. Суд избрал Котовой меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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