Посольство России в Танзании опубликовало правильную карту РФ, которая напоминает, что Крым - это Украина, - постоянное представительство при ООН. КАРТА

Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН, пишет Цензор.НЕТ.

"Респект Посольству РФ в Танзании и Постоянному представительству России при ООН за правильную карту, которая напоминает, что Крым - это Украина", - подчеркнули в украинской миссии, добавив, что этому примеру должны следовать и другие.

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В сообщении российского посольства в Танзании идет речь о заявлении главы МИД Сергея Лаврова, пообещавшего "масштабные инвестиции" в страны Африки. К твиту добавлено графическое изображение с контурами России, наложенными на север Африканского континента. Эти контуры повторяют международно признанные границы Российской Федерации, то есть не включают оккупированный Крым. Постоянное представительство России при ООН сделало репост публикации.

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