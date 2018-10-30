Совбез ООН во вторник проведет открытое заседание по ситуации в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в понедельник в комментарии "Укринформу" спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности",- отметил дипломат.

В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.

"Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется", - подчеркнул представитель Украинской миссии.

В частности, через неконтролируемую участок границы в Украину из РФ продолжают направляться так называемые "гуманитарные конвои", поступает оружие, боеприпасы и военный персонал.

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"Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожения критически важной инфраструктуры", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационной властью псевдо-выборов на Донбассе.

"Украина и её партнеры неоднократно заявляли, что, в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей, а сами по себе так называемые "выборы" являются ничтожными", - подчеркнул он.

В этой связи украинская сторона подчеркивает, что такая ситуация "требует срочной реакции" Совета Безопасности ООН.

"Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также российские провокации в Азовском море", - добавил украинский дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15 часов (в 21 по Киеву).

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Напомним, Украина была представлена в Совете Безопасности ООН как непостоянный член в 2016-м и 2017 гг. Сейчас в Совбезе действует "группа друзей" Украины, которая включает, в том числе США, Великобританию, Францию, Швецию и Польшу.