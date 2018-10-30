Один украинский воин получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе, уничтожен один террорист. За сутки - 20 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, противник при этом не применял.

Отмечается также, что количество обстрелов, по сравнению с предыдущими сутками не выросло, однако противник увеличил интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

"Враг вел огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли Чермалык из пулеметов крупного калибра, - Минобороны

Также сообщается, что с начала текущих суток противник из стрелкового оружия обстрелял позиции украинских войск в районе Павлополя: "Потерь среди наших защитников нет".

По данным разведки, 29 октября, 1 боевик российско-оккупационных войск был уничтожен, еще двое - ранены.