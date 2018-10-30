В список "почтового террориста" в США вошли более 100 человек, - NBC

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает NBC News.

"По информации источников в правоохранительных органах, Сайок имел список более 100 потенциальных целей и проводил онлайн-изучение политических деятелей, журналистов и актеров", - отмечает телеканал.

В ФБР не уточняют фамилии остальных фигурантов списка - кроме тех 14 человек, кому Сайок успел отправить бомбы.

"Сейчас агенты ФБР работают над тем, чтобы сообщить (о потенциальной угрозе) каждому из списка Сайока, даже если они не получили подозрительных свертков", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в рассылке бомб в США Сайок писал в Facebook о "русских братьях", - WP

Напомним, в США зафиксировали отправку посылок с самодельными бомбами, которые были адресованы видным американским политическим и общественным деятелям, в том числе – бывшему президенту Бараку Обаме. 27 октября в штате Флорида, откуда, как установили следователи, были отправлены конверты с взрывными устройствами, задержали подозреваемого - 56-летнего Цезаря Сайока. У него давняя криминальная история, а в последнее время он публично идентифицировал себя как сторонника президента США Дональда Трампа.

Так, 24 октября, в почтовом ящике Билла и Хиллари Клинтонов обнаружили бомбу, которая похожа на взрывное устройство, обнаруженное в доме миллиардера Джорджа Сороса днем ранее. Спецслужбы перехватили подозрительную посылку, которая была адресована Бараку Обаме и его супруге Мишель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами, - СNN

Подозрительные посылки получили губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, экс-генпрокурор Эрик Холдер, конгрессмен от Калифорнии Максин Уотерс и экс-глава Национальной разведки Джеймс Клэппер. Все они - представители Демократической партии США.

Посылку с взрывным устройством и белым порошком отправили также в центральный офис CNN в Нью-Йорке. Сообщалось, что она была адресована экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, который сотрудничает с телеканалом.