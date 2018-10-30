Суд над Януковичем: адвокаты о последнем слове подзащитного. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

12:06 Учитывая право Януковича на справедливый суд, суд даст подзащитному возможность реализовать свое право обращения для выступления с последним словом, говорит Девятко. 19 ноября будет днем, когда Янукович сможет выступить с последним словом. Учитывая, что 12 и 23 октября у подзащитного уже была возможность выступить с последним словом, резервных дат не будет. Если Янукович не выступит в этот день, суд оставляет за собой право удалиться в совещательную комнату для принятия решения в этом деле, добавляет он.

"Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины", - говорит Девятко и просит адвокатов согласовать данную дату с подзащитным и сделать все возможное, чтобы обеспечить возможность выступления Януковича в суде с последним словом.

Следующее заседание начнется 19 ноября в 10 утра.

11:58 Защитники снова начинают спорить и разъяснять судье их права в дебатной речи и на стадии реплик.

Однако судья Девятко неприступен и говорит, что настало время определиться с выступлением обвиняемого с последним словом.

Адвокат Горошинский в который раз говорит о том, что выступление Януковича возможно только по процедуре международной правовой помощи и озвучивает приблизительные сроки организации такой процедуры.

Судья Девятко просит ответить на один вопрос, желает ли Янукович выступить в суде с последним словом.

Горошинский говорит, что да, но только посредством процедуры международной правовой помощи.

То же самое говорит и Адвокат Байдык.

11:54 Байдык просит суд дать ему возможность отменить принятое решение и дать возможность окончить дебатную речь.

Судья Девятко говорит, что защитники Горошинский и Байдык смогут подать апелляцию и рассказать в ней об "ограничении их права в судебных дебатах".

"Таким образом, стадия судебных дебатов окончена. Прошу высказаться относительно возможности подзащитного выступить с последним словом, включая дату такого выступления", - говорит Девятко.

11:48 Адвокат Горошинский заявляет в предвзятом и необъективном отношении суда к данному делу. Он просит дать право Байдыку более детально изучить материалы дела, учитывая все нормы законодательства.

"Таким решение суд доказал, что спешит, устанавливает рамки в данном криминальном деле, что является недопустимым и говорит само за себя", - подчеркивает Горошинский и обещает отдельно описать данный факт в будущей апелляции.

11:40 Суд отказывает в удовлетворении ходатайства Байдыка о повторном допросе Авакова и Наливайченко, а также сотрудников УДО. Также суд снова просит Байдыка воздерживаться от затягивания судебного следствия.

Также суд имеет право остановить выступление участника дебатов, если он выходит за установленные рамки. Поскольку защитник начал упоминать обстоятельства в своей речи, которые не касаются данного дела и пр. С учетом ряда статей, а также принмая во внимание, что речь Байдыка выходит за установленные рамки, суд принимает решение остановить дебатную речь Байдыка.

Таким образом стадия дебатов окончена, и суд предоставляет сторонам право выступить с репликами.

Сторона обвинения заявляет, что не будет выступать с репликами.

11:34 Суд дает право сторонам высказаться относительно ходатайства Байдыка. Прокуроры выступают против, а коллеги Байдыка в лице адвокатов Горошинского и Рябовола поддерживают его ходатайство.

11:28 Байдык просит вызвать в суд свидетелей Авакова и Наливайченко, чтобы организовать их одномоментный допрос для выяснения причин расхождений в их показаниях. Также защитник просит обеспечить допрос из Крыма по видеосвязи свидетелей Ищенко Ивана и Раюка Романа, а также вызвать и допросить действующих сотрудников УДО Шевчука Сергея и Колесника Валерия, Беличенко Павла, Коломийца Андрея и Гержана Сергея. После их допроса, Байдык просит организовать очную ставку между Шевчуком, Колесником и Беличенко с одной стороны и Коломийцем и Гержаном с другой для выяснения причин расхождений в их показаниях.

11:20 Адвокат Байдык продолжает цитировать показания разных свидетелей, как стороны защиты так и обвинения, в контексте побега Януковича в Крым.

11:08 Во время допроса свидетеля Кобзаря прояснились обстоятельства, которые ранее не были известны, а именно, что Аваков и Наливайченко прибыли в Крым в ночь с 22 на 23 февраля с целью устроить засаду на Януковича, продолжает Байдык.

11:02 По словам Байдыка, Аваков говорил, что он с Наливайченко прибыл в аэропорт Симферополя, а Наливайченко, в свою очередь, утверждал, что они приземлялись на аэродром Бельбек. Как выяснилось, данная путаница возникла из-за того, что Наливайченко и Аваков прилетали в Крым также в ночь с 22 на 23 февраля для консультаций с представителями российской стороны. Об этой поездке в Крым суду мало что известно, а она имеет большое значение в рамках данного дела, говорит защитник.

10:52 Байдык цитирует слова свидетеля Авакова, который в феврале 2014-го был и.о. главы МВД, и главы СБУ Наливайченко, отмечая, что в их показаниях есть расхождения.

Спустя какое-то время прокурор Кравченко не выдерживает, и просит суд остановить адвоката, так как показания Авакова и Наливайченко уже не раз изучались в суде.

Судья Девятко разрешает Байдыку закончить выступление.

10:36 Байдык утверждает, что лингвистический анализ текста обращения от 1 марта показал, что он не содержит призывов к введению войск, акту агрессии либо пропаганды этих действий.

Сторона защиты отмечает, что текст основного обращения к главе РФ содержит исключительно просьбу провести консультации. В то же время в текстах заявлений от 1 марта раскрывается суть происходящего в стране, в частности угроза, которая нависла над населением юго-востока Украины.

10:34 По словам защиты, Янукович в своем обращении от 1 марта 2014 года "просил президента РФ провести консультации и рассмотреть возможность применения некоторых подразделений ВС РФ для восстановления законности, общественного порядка и защиты украинцев от насилия".

10:24 Байдык: Сторон защиты утверждает, что как тексты обращений к европейским лидерам, так и текст основного обращения к Путину содержат одинаковые факты и смыслы: в них констатируется факт государственного переворота в Украине, осуществленного лидерами оппозиции. Янукович никоим образом не призывает к введению войск или акту агрессии. Он всего лишь просит помочь навести порядок в стране с возможным применением подразделений полиции.

10:10 Заседание продолжается.

Байдык оглашает перечень документов, которые хочет рассмотреть в суде, а именно обращения к гарантам февральского соглашения о перемирии с оппозицией и "основное обращение Януковича от 1 марта" (к Путину. - Ред.).

Защита хочет изучить данные документы и понять содержат ли их тексты призывы к использованию войск и ведению войны против Украины, отмечает Байдык.

В зал заходит адвокат Горошинский.

10:00 Суд объявляет перерыв на 10 минут.

Перед этим Байдык собирался зачитать еще выводы по ряду лингвистических экспертиз, однако судья подчеркнул, что эти выводы ранее уже были зачитаны Горошинским. Девятко попросил Байдыка продолжать именно его речь, а не повторять речь коллеги.

09:55 Адвокат Байдык заявляет ходатайства про признание некоторых доказательств недопустимыми.

В частности он отмечает. что при допросе Порошенко сторона защиты не имела возможности на перекрестный допрос. Озвучивает, а чем именно они хотели спросить свидетеля Порошенко.

Поэтому, по словам Байдыка, этот допрос нарушает права защиты и не может считаться допустимым доказательством.

09:45 Адвокат озвучивает выводы, что обращение Януковича от 1 марта 2014 года писалось по аналогу с обращением к европейским лидерам, имело целью лишь информирование, базировалось на Договоре о дружбе.

Сторона защиты считает, что суд нарушил право на защиту, не назначив дополнительной комплексной лингвистической экспертизы указанных документов, а также ряда других доказательств.

09:39 Сторона защиты приводит цитаты с пресс-конференции Януковича 2 марта 2018 года по поводу его обращения от 1 марта 2014 года. По мнению адвоката, слова Януковича полностью опровергают обвинения стороны защиты.

Судья перебывает Байдыка, отмечая, что защита уже это зачитывала.

Адвокат не соглашается. "Для усиления" позиции защиты он настаивает на необходимости повторов.

Судья Девятко отмечает, что речь продолжается уже 17-й день на протяжении 56 часов.

Суд оглашает замечание Байдыку за то, что он приводит некоторые цитаты уже в третий раз.

Байдык спорит. Но потом все же зачитывает цитаты.

09:31 Защита заявляет о необходимости проанализировать фрагменты с пресс-конференций Виктора Януковича в Ростове-на-Дону.

Байдык начинает цитировать Януковича.

По словам адвоката, Янукович был против нарушения территориальной целостности Украины и был против военного вторжения в Украину.

Адвокат говорит, что Янукович отрицает свое участие в принятии решения относительно применения армии РФ на территории Украины.

09:25 Адвокат Байдык обращает внимание на анализ судом публикации на веб-странице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 17 марта 2017 года.

По словам адвоката, это также доказывает, что обращение Януковича не было получено ни одним официальным органом РФ и не рассматривалось. А характер обращения был частным.

Байдык опять повторяет, что заявление Януковича использовалось лишь для информирования мировой общественности.

09:19 Байдык в качестве доказательства зачитывает письмо аппарата Совета федерации федеральных собраний РФ управления организационного обеспечения от 27 апреля 2017 года.

По словам адвоката, в результате исследования упомянутых документов, было установлено, что:

обращение Януковича от 1 марта 2014 к президенту РФ не поступало и им не рассматривалось.

Также нет никаких доказательств, что Янукович поддержал каким-либо образом обращение "главы" Крыма Аксенова.

По мнению адвоката, озвученные им аргументы полностью опровергают предъявленное обвинение Януковичу.

09:12 Адвокат проводит сравнительный анализ обращений Януковича от 22 февраля 2014 года (к европейским политикам - гарантам соглашения про урегулирование ситуации) и от 1 марта 2014 года.

Байдык утверждает, что в этих текстах нет призывов к ведению агрессивной войны и к изменению территории страны.

По его словам, Чуркин использовал текст обращения Януковича в Совбезе ООН лишь для информирования мировой общественности дипломатическими каналами.

09:09 Байдык обращается к суду с просьбой не запрещать ему повторять слова своего коллеги Горошинского, а также цитировать уже озвученные показания и документы.

Судья Владислав Девятко ему разъяснил, что если защитник будет злоупотреблять повторами и неоправданными цитатами, то суд может воспользоваться правом прервать дебатную речь.

09:05 Судьи зашли в зал. Заседание началось.

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Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Вы можете ознакомится со стенограммами предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь защиты Януковича, за 29.10.2018, 26.10.2018, 12.10.2018, 5.10.2018, 3.10.2018, 2.10.2018, 1.10.2018, 18.09.2018, 17.09.2018, 14.09.2018 и 13.09.2018.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников,который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девяткообъявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в судепроизошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показаниядалиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последнимидавали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством былпредоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киеваудовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной изменеМаксима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.