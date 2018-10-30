Террористы не пустили патруль ОБСЕ через блокпост возле Новоазовска из-за "проведения спецоперации"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии.

"Четверо членов вооруженных формирований, имевших при себе оружие, в очередной раз не пропустили патруль Миссии через блокпост возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), сославшись на "проведение специальной операции"", - сказано в сообщении.

В миссии также сообщили, что на блокпосте в н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) имевший при себе оружие член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде, сославшись на "проведение работ по разминированию и инженерных работ" в данном районе.

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Кроме того, по информации СММ ОБСЕ, 27 октября на блокпосте, расположенном примерно в 1 км севернее н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо‑востоку от Мариуполя), двое членов вооруженных формирований, имевших при себе оружие, в очередной раз остановили патруль миссии и не разрешили наблюдателям проследовать далее на запад в направлении н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо‑востоку от Мариуполя). При этом патрулю Миссии разрешили проследовать в южном направлении к Саханке. 28 октября на этом же блокпосте трое членов вооруженных формирований, имевших при себе оружие, отказали патрулю Миссии в проезде в Саханку и Пикузы, сославшись на "приказы своего руководства". В тот же день наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост в обоих направлениях.