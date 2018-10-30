Порошенко обсудит с Меркель ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму, акватории Азовского моря и Керченском проливе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В пресс-службе Президента, будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинского-германского партнерства.

Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии.

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Планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности.

В ходе переговоров, в частности, речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усиления практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ в Украине.

Предстоящий визит Федерального канцлера ФРГ в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.