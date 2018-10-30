Венгрия сменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Указ за подписью вице-премьера Жолта Шемьена официально сменил должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского бассейна".

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То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Карпатского региона.

В начале августа Киев выразил протест в связи с созданием в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял Иштван Грежа. Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины". В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено. 31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Впоследствии Венгрия подтвердила данную договоренность.