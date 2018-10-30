Все российские атомные подлодки видны в Пентагоне с точностью до метра, и в случае начала большой войны будут мгновенно уничтожены, - росСМИ

Как передает Цензор.НЕТ, потенциальный стратегический противник в лице США даже не утруждает себя поисками российских подводных лодок: каким-то непостижимым образом они ему видны и так, пишет российское издание "Военно-промышленный курьер".

То, что секретные маршруты стратегических российских атомных подводных лодок, для США вовсе не секретны, выяснилось в ходе недавних учений в Баренцевом море. По сути это означает, что, в случае начала глобального конфликта, вся морская часть российской "ядерной триады" может быть ликвидирована точечными ракетными ударами практически мгновенно: АПЛ даже не успеют перевести в боевое положение.

- Офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля "Орион" на карту расположения наших АПЛ в ходе учений, - пишет журналист "ВПК" Максим Климов. - И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших подлодок. То есть он их даже не искал, а всегда направлялся к конкретной точке. "Орион" выходил без каких-либо галсов точно на нашу АПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей.

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При этом, констатирует издание, чисто волюнтаристское перераспределение финансирования ВМФ России в пользу подводного флота держит на голодном пайке как надводное кораблестроение, так и морскую авиацию. К примеру, возможности разработанного еще в 1961 году противолодочного самолета Ил-38, призванного находить под водой американские АПЛ, близки к нулю, когда дело касается современных малошумных объектов - в частности, атомных подводных лодок класса Seawolf. При этом даже недавняя модернизация технологии поиска (старую систему "Ленинец" заменили на "Новеллу", впрочем, все равно сделанную по принципам 70-х годов ХХ века) положения не спасла - американских стратегических ракетоносцев россияне по-прежнему не видят.

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Как США удается выполнять эту задачу - российские военные пока не понимают. Очевидно, речь идет о каких-то спутниковых технологиях, позволяющих американцам отслеживать российские АПЛ даже на большой глубине. Однако факт остается фактом: все они видны в Пентагоне с точностью до метра, и, в случае начала большой войны, будут мгновенно уничтожены, не успев выпустить ядерные ракеты.