Правительству следует проверить заоблачные зарплаты топ-менеджеров "Укрпочты", - Шахов

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил необходимость проверки деятельности монополиста по предоставлению почтовых услуг.

"Правительству следует проверить прозрачность использования денег "Укрпочтой". В частности – заоблачные зарплаты ее топ-менеджеров. Если найдут нарушения, привлечь руководство к ответственности. Если проверка докажет обоснованность расходов, предусмотреть дофинансирование почты из государственного бюджета. В любом случае Кабинет министров должен действовать решительно и не допустить закрытия 7 тыс. почтовых отделений, в результате чего 4,5 млн пенсионеров могут остаться без пенсий", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что закрытие почтовых отделений будет иметь катастрофические социальные последствия.

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"Во-первых, закрытие отделений приведет к увольнению с работы как минимум 10-15 тысяч человек. Во-вторых, сокращение количества почтальонов затруднит получение пенсий для 4,5 миллиона пенсионеров. Для многих пожилых людей это станет катастрофой. В целом, общество получит болезненную социальную рану", – считает Сергей Шахов.

По его мнению, без почтовых отделений села обречены на еще большую оторванность от "цивилизации" и ускоренное вымирание.

"Сельские отделения дают работу жителям сел, хотя и с минимальной оплатой труда. Поддерживают социальную инфраструктуру в отдаленных районах, заботятся о жителях маленьких населенных пунктов", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, руководство "Укрпочты" требует увеличить тариф на доставку пенсий. Иначе угрожает закрыть 5-7 тыс. почтовых отделений, преимущественно в сельской местности. В целом "Укрпочта" содержит 12,8 тыс. объектов почтовой связи. На почте работают 73 тыс. человек, среди которых 31,2 тыс. – почтальоны. Сейчас зарплата почтальона составляет около 4 тыс. грн. Руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский официально задекларировал свой заработок в 4 млн грн в год.