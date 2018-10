Пять бизнес-ассоциаций высказались в поддержку реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре

Соответствующие письма Администрации Президента Украины и мэру Днепра Борису Филатову прислали Торгово-промышленная палата Украины (Ukrainian Chamber of Commerce and Industry), региональное представительство в Днепропетровской области Украинского национального комитета Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC Ukraine), Европейская бизнес Ассоциация (EBA, Днепровский офис), IT Ukraine Association и IT Dnipro Community.

В организациях убеждены, что наличие эффективных воздушных ворот в Днепре улучшит деловой климат, поможет привлечь инвесторов, создать новые рабочие места и развивать ИТ-индустрию.

Также лоббистами вопроса реконструкции днепровского аэропорта является, в частности, министр инфраструктуры Владимир Омелян и председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Как известно, взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта "Днепропетровск" принадлежит государству. Петиция на сайте Президента Украины по реконструкции полосы аэропорта собрала уже около 21 тыс. голосов. Также, по предварительной информации, в проекте госбюджета на 2019 для обновления взлетно-посадочной полосы заложили 1,3 млрд грн.

В то же время за осовременивание терминала днепровского аэропорта готов взяться известный украинский бизнесмен Александр Ярославский.