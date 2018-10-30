Между Украиной и Польшей нет конфликта, но есть "эмоциональный контекст", который основывается на исторических событиях, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове.

"У нас нет конфликта, но есть эмоциональный контекст. Часто эта эмоциональность основывается на исторических событиях. Польские политики стремятся расставить все точки над "і", только основываясь на своем видении исторических событий. История - сложная штука. Общая история - еще сложнее", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин призвал политиков не спекулировать историей и взвешенно подходить к решению исторических вопросов.

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"Там, где речь идет об истории, нет места эмоциям. Я пытаюсь донести польским коллегам, что государство не может отвечать за преступления отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству. Ставить знак равенства между отдельными отрядами - это маразм, это не соответствует ни исторической правде, ни реальности. Политики не должны спекулировать историей. Политика - это для современности и будущего, а историю нужно оставить для ученых. Для государства важно смотреть вперед, а не в прошлое", - пояснил он.

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