4 года работаю в Италии и общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет", особенно старики, - певица Цыганова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Аргументы и факты".

Также читайте: Обычный фашиствующий имперец. Не надо придумывать отмазки, - Бабченко о взглядах Караченцова про военную агрессию России

"Меня так родители воспитывали. Я, будучи маленьким ребенком, пела патриотические песни "Огромное небо одно на двоих" и т.д. У меня папа был офицером, и я просто выросла на таких песнях и на народных. Миллион просмотров, конечно, радует. Думаю, что это только начало. Будет еще больше. Это значит, что есть люди, которые смотрят с тобой в одном направлении и питают к России высокие чувства. Самое удивительное, что эта работа находит отклик и на Западе. Поэтому появляется настрой, что все будет хорошо. У людей появляется желание приехать в Россию, увидеть все своими глазами, разобраться. В России в этом году прошел чемпионат мира по футболу. Многие люди увидели настоящую Россию, отведали ее кухню, прикоснулись к ее культуре. Это же здорово! Наша страна меняется - становится более доброй, открытой. Я уже 4 года работаю в Италии и очень плотно общаюсь с простыми людьми. Многие прямо говорят: "Когда нас Путин уже заберет". Особенно старики", - уверяет Цыганова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

Она заявила, что так говорят итальянские старики. "В итальянской деревне рядом со студией Челентано, где я работаю, живут простые люди. И они иногда такое говорят", - заверила певица.

Говоря об агрессии РФ на Донбассе, Цыганова заявила, что "я на протяжении последних 20 лет езжу в эти регионы".