Ночью ФСБ нагрянула с обыском в дом крымского татарина Дилявера Гафарова в с. Жемчужина Крыма, - "Крымская солидарность". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Обыск проводился сотрудниками ФСБ, был начат, по словам отца задержанного Дилявера Гафарова, около трёх часов ночи. Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведенные силовиками", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанный силовиками Дилявер Гафаров был вывезен силовиками предположительно в симферопольский изолятор, родные Дилявера выехали за ним.

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"Никаких документов о проведении обыска силовики не оставили", - добавили в "Крымской солидарности".



Фото: "Крымская солидарность"/Facebook