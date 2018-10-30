Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на мариупольском направлении, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина".

"Противник повышает боевую активность перед какими-то датами или же накануне политических встреч на высшем уровне - чтобы показать якобы нарушения минских договоренностей Объединенными силами. Сейчас количество обстрелов со стороны противника постепенно уменьшается. Это связано с подготовкой к их фейковым выборам ( "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября 2018. - Ред.)", - сообщил Наев.

По словам командующего, таким образом они пытаются показать, что выборы проводятся демократично.

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"В целом же, с начала ООС количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Так они испытывали Объединенные силы ... Враг более 5 тыс. раз обстреливал наши позиции, около тысячи - из запрещенного минскими соглашениями оружия", - сказал Наев.

Также он добавил, что наиболее напряженная ситуация сейчас на мариупольском направлении, периодически возникает напряжение на горловском направлении и Светлодарской дуге.