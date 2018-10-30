"Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook.

"В Украине самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров", - написал Омелян.

Он прибавил, что для этого необходимо принятие Верховной Радой закона о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине.

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"Для этого только нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон относительно 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест", - отметил Омелян.

Министр прибавил, что также необходима настойчивая работа по привлечению таких инвесторов и созданию им комфортных условий работы в Украине.

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