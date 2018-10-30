У Кремля "пока нет никакой позиции в данном случае", - Песков о перезаключении договора с Украиной по Азовскому морю

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Пока нет никакой позиции в данном случае. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует. На это и следует ориентироваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следует ли России перезаключить договор по Азовскому морю с Украиной на новых условиях.

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Накануне заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что денонсация договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года может привести к новому территориальному спору относительно делимитации Азова.

"Само соглашение действительно состоит из пяти статей, одна из которых никогда не была реализована, а именно не была осуществлена делимитация Азовского моря... С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (денонсировав договор. - Ред.), мы можем получить новый территориальный спор с РФ относительно делимитации Азовского моря", - сказала она в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

По ее словам, судебный иск Украины к РФ основан на Международной конвенции по морскому праву, несмотря на то, что существовало двустороннее соглашение с РФ.

"Действительно, по моему мнению, это соглашение было составлено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответы на это должен дать Трибунал, и мы ожидаем этого ответа уже в следующем году", - пояснила Е.Зеркаль.