Больше всего украинцев попадает в трудовое рабство в РФ и Польше, - Международная организация по миграции

Сейчас Украина входит в ТОП-10 стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, количество трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, по информации Центра экономической стратегии, одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 млн человек, сообщает "5 канал".

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире программы "Особый взгляд" на "5 канале" отметил, что 61% граждан Украины, которые за последние 5 лет хотя бы один раз работали за рубежом, делали это нелегально.

"Человек, который выезжает работать нелегально за границу, он становится полностью бесправным. Полностью. Работодатель может не заплатить ему деньги, с ним может что-то случиться. Произойти какой-то случай на производстве, и он будет сам платить за свое лечение. Ему могут не заплатить деньги, его могут депортировать, его могут покалечить, даже намеренно, и человек окажется сам на сам с теми проблемами, которые перед ним появятся", – перечислил он.

Кроме того, не стоит забывать, что трудовое рабство – вообще одна из самых больших проблем современного мира и Украины в частности. По данным Министерства социальной политики и Международной организации по миграции – больше украинцев попадает в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.

"На сегодня где-то от 21 до 46 млн человек находится сейчас в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года это где-то 230 тыс. украинцев, пострадавших от торговли людьми. И лишь 1% спасены", – поделилась пугающими цифрами статистики руководитель консультационного центра по противодействию торговлей людьми благотворительной организации БФ "Каритас-Киев" Ирина Бойко.

Каждый украинский нелегал – это уже потенциальный клиент этого благотворительного фонда. Сейчас организация занимается Оксаной – женщина пережила настоящую трагедию в России.

Потерпевшая вспоминает: "Сыну 3 года, я одна, снова беременна, жилья нет своего, обратиться за помощью не к кому. Одна женщина предложила приехать к ней, она написала, что они с мужем граждане России и им нужна домработница...".

Но вместо работы, женщина попала в рабство: "Выяснилось, что у нее нет никакого мужа, у нее трое детей. И у меня моих двое было. Она меня закрыла дома, забрала все документы. Приезжала только раз в неделю. Привозила продукты, которых постоянно не хватало. О зарплате - ни пары из уст".

Спастись удалось чудом – помогли соседи: "Вызвали участкового, он вывел меня с детьми. Соседи, они скинулись деньгами и отвезли меня на вокзал, отправили в Украину".

И хотя прошло уже 3 года, но Оксана до сих пор не может оправиться. И еще – плен в закрытом доме подорвал здоровье ее детей.