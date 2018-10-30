Террористы используют лазерное оружие в районе разведения сил в Станице Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"29 октября, боевики открыли огонь на участке разведения в Станице Луганской. Коварной пулей был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сорвали мирный процесс на участке разведения сил и средств в этом районе", - сказано в сообщении.

В СЦКК также отметили, что военнослужащие в последнее время сообщают о признаках использования боевиками лазерного оружия на этом участке, добавив, что факты применения таких средств в районе Станицы Луганской уже фиксировались наблюдателями СММ ОБСЕ: "Находясь возле передовой позиции Вооруженных Сил Украины примерно в 300 м к северу от моста в Станице Луганской в течение около 10 минут наблюдатели видели синий свет, который мелькал каждые несколько секунд примерно в 800 м к югу. Член вооруженных формирований в Луганске сообщил Миссии, что вооруженные формирования применили лазерное оборудование" (отчет СММ ОБСЕ от 05.10.2018)".

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"Очевидной целью очередной провокации оккупантов является срыв разведения сил и средств сторон в этом районе и продолжение использования занятых ими позиций в своих преступных намерениях, в том числе - с применением оружия и запрещенных средств ведения войны", - добавили в СЦКК.