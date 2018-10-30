Тимошенко: В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была стать членом НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на инициированном ею Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который во вторник, 30 октября, начал работу в НСК "Олимпийский".
В мероприятии принимают участие военные, волонтеры, военные медики и капелланы, эксперты по вопросам безопасности, представители дипломатического корпуса и международных организаций.
В ходе своего выступления Тимошенко отметила, что Украина должна была получить членство в НАТО в обмен на отказ от ядерного статуса. Однако из-за слабой позиции в отстаивании национальных интересов страна потеряла эту возможность, и отказ от оружия стал исторической ошибкой.
"27 лет мы вели неэффективную дипломатическую, оборонную политику и политику по безопасности. Надо признать: отказ от ядерной державы - наша историческая ошибка", - сказала лидер "Батькивщины".
Она убеждена, что никакие международные гарантии безопасности не работают, если они не подкреплены надежными механизмами их исполнения.
"Когда мы отказывались от ядерного оружия, единственная гарантия, которую мы могли получить и которая была бы непоколебимой: мы - оружие, а нам - членство в НАТО. Нам бы дали такую гарантию, потому что все были заинтересованы, чтобы оружие было уничтожено. Мы тогда могли стать членами НАТО, если бы были непреклонны в отстаивании национальных интересов", - пояснила Тимошенко.