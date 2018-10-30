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30.10.18 13:51

На оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения среди местного населения, - ГУР

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются проукраинские настроения среди местного населения, что существенно влияет на морально-психологическое состояние личного состава российско-оккупационных войск.

На оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения среди местного населения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

Так, по данным украинской разведки, среди военнослужащих передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ растет нежелание участвовать в боевых действиях.

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"Только за последние две недели с позиции одного из передовых подразделений 1 АК дезертировали девять военнослужащих, остальные планируют переводиться в тыловые подразделения или вообще увольняться со службы", - сказано в сообщении..

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