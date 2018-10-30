Тимошенко создает свой военный кабинет, его будет формировать Сенченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до президентских выборов. Страна должна увидеть состав будущего военного кабинета", - сказала лидер "Батькивщины" во время выступления на Национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", который проходит в Киеве.

Она подчеркнула, что заниматься этим процессом будет экс-депутат и бывший вице-премьер-министр правительства АР Крым Андрей Сенченко, который "имеет опыт урегулирования конфликтов, происходивших на полуострове в эти годы".

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По словам Тимошенко, сегодня Украина нуждается в формировании глубоко профессионального стратегического мышления и адекватного стратегического планирования, чего не обеспечил нынешний Президент Украины.

"В реальной жизни Петр Порошенко утвердил военную доктрину лишь через 1,5 года после начала войны, а задача сформировать морскую доктрину была поставлена только на пятый год войны, что довело ситуацию до риска потери Азовского моря", - возмутилась она и добавила, что команда "Батькивщины" инициирует разработку стратегической военной доктрины и соответствующих законопроектов, которые будут "абсолютно адекватными всех глобальных вызовов".

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