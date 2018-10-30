Полиция открыла производство по факту избиения активиста "Нацдружин" Малимонова

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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По словам Старчевской, неизвестный напал на активиста сзади, применил слезоточивый газ, и нанес несколько ударов по голове. Мужчина был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Павлограда в тяжелом состоянии. "Полиция проводит все необходимые следственные действия",- рассказала Старчевская.

В "Национальных дружинах" считают, что причиной нападения на активиста является его общественная работа, в частности, активная борьба с рекламой наркотиков в Павлограде.

"На нашего побратима напали подло, со спины. Залили баллоном глаза, нанесли черепно-мозговую травму и сломали челюсть... Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии ", - рассказали в "Нацкоропусе".

В полиции подтвердили информацию о нападении и сообщили об открытии уголовного производства по ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).