После усиления военного присутствия Украины в Азовском море ситуация в регионе изменилась: мы это заметили сразу, - Наев

О этом сообщил генерал-лейтенант, командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью "BBC News Україна", передает Цензор.НЕТ.

В частности, на просьбу оценить текущую ситуацию в Азовском море, после усиления украинского военного присутствия, Наев ответил: "Ситуация изменилась. РФ пока не проводит длительный осмотр кораблей, движущихся в украинские порты. Мы это заметили сразу".

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"Мы уже укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта. Постоянно тренируем все силы, которые защищают морское побережье - так демонстрируем свою решимость", - добавил он.

"Здесь РФ проводит разведку самолетами. Но они не заходят в нашу зону ответственности - летают вдоль своего берега. Ни разу в районе ООС (У побережья Донецкой области. - Ред.) не было случая, когда корабль пограничников ФСБ останавливал украинское или иностранное судно, следовавшее в Мариуполь", - добавил командующий ООС.

Вметсе с тем, по его словам, в штабе ОС не исключают возможности попыток России пробить "коридор" к оккупированному Крыму, поэтому готовятся и отрабатывают взаимодействие всех военных сил.

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"Мы и сегодня учитываем такую ​​угрозу. Чтобы ее нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море. Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки", - отметил Наев.

"Ситуация меняется с каждым месяцем. Нельзя полностью что-то прогнозировать, но по нашим прогнозам, в этом году мы не ожидаем каких-либо широкомасштабных наступательных действий со стороны врага", - добавил он, отметив, что, по состоянию на сейчас, зима на Донбассе ожидается относительно спокойной.