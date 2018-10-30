Порошенко назначил Александра Терещука новым главой Киевской ОГА вместо Горгана

Соответствующие указы президента Украины (№348/2018 и №349/2018) от 30 октября 2018 года обнародованы на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ .

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"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано документе.

А.Горган уволен с должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.

В феврале 2017 года, генерал милиции и экс-глава полиции Киева Александр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя Одесской ОГА.

Напомним, уволить Терещука с должности начальника полиции Киева министра внутренних дел просила тогдашняя руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе. После ее обращения Аваков сообщил об увольнении Терещука.