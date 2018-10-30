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30.10.18 14:05

Порошенко назначил Александра Терещука новым главой Киевской ОГА вместо Горгана

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука вместо уволенного Александра Горгана.

Порошенко назначил Александра Терещука новым главой Киевской ОГА вместо Горгана

Соответствующие указы президента Украины (№348/2018 и №349/2018) от 30 октября 2018 года обнародованы на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ .

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"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано документе.

А.Горган уволен с должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.

В феврале 2017 года, генерал милиции и экс-глава полиции Киева Александр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя Одесской ОГА. 

Напомним, уволить Терещука с должности начальника полиции Киева министра внутренних дел просила тогдашняя руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе. После ее обращения Аваков сообщил об увольнении Терещука.

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