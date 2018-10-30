Комроты арсенала под Ичней оштрафован на 10 тыс. за вождение в пьяном виде в день пожара

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в решении суда.

Указано, что командир роты Александр Симонов 9 октября в день начала пожара на арсенале вечером около 21:00 в городе Прилуки (Черниговская область) был задержан во время управления автомобилем ВАЗ 2109 в состоянии алкогольного опьянения.

В судебное заседание военный не явился, но прислал заявление, в котором согласился с предъявленными обвинениям и признал свою вину.

Суд постановил оштрафовать Симонова на 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").