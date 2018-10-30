Франция будет сохранять внимание к Украине во время председательствования в G7, - госсекретарь Лемуан

"Франция была, есть и будет рядом с Украиной. Еще и потому, что с 1 января следующего года она будет председательствовать в группе G7. Вам всем известно, какой вклад делает эта структура в поддержку реформ в Украине, обеспечения лучшей экономической и политической среды в Украине. Франция во главе этой группы будет сохранять внимание, чтобы обеспечивать наше общее движение вперёд", - сказал Ж.-Б.Лемуан на брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Госсекретарь добавил, что в рамках двусторонних отношений с Украиной для Франции приоритетными остаются вопросы в транспортной сфере, инфраструктуры, энергетики и новых технологий.

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