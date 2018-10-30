Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
30.10.18 14:53

Трамп намерен отменить право на гражданство США по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный приказ об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории США. Это право гарантирует принятая в 1868 году 14-я поправка к Конституции.

трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом он сказал об этом в интервью Axios on HBO.

"Мы единственная страна, куда человек может приехать, родить ребенка - и ребенок становится гражданином Соединенных Штатов и на 85 лет получает права на все социальные блага", - заметил президент. По его мнению, это "смехотворно".

Юристы Трампа объяснили ему, что для отмены этого права не нужно согласие Конгресса, достаточно исполнительного приказа. По его словам, идею продолжают прорабатывать в администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва проведет референдум о двойном гражданстве, - Сейм страны

Axios узнало о планах администрации Трампа несколько недель назад от источников, один из которых близок к юридической службе Белого дома. По мнению издания, если Трамп выпустит такой приказ, его немедленно оспорят в судах. Джеймс Хо, судья Пятого окружного апелляционного суда, назначенный Трампом, уже заявил, что такое решение нарушит Конституцию.

В ходе избирательной кампании и после вступления в должность Трамп заявлял о необходимости ограничить приток мигрантов в США. По его словам, это нужно, чтобы гражданам страны доставалось больше рабочих мест и большие зарплаты, а также чтобы в страну въезжало потенциально меньше опасных людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское законодательство не дает инструментов для наказания людей за двойное гражданство, - Климпуш-Цинцадзе

Четырнадцатую поправку к Конституции США приняли после Гражданской войны, чтобы обеспечить освобожденных рабов равными правами на гражданство.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100