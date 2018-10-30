Двойные стандарты: юридические лазейки позволяют букмекерским конторам обойти запрет бизнеса, связанного со ставками, - "Kyiv Post"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Post.

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"На вывеске одного из магазинов киевского жилого района Троещина написано - лотерея "Золотой кубок". Ее окна затянуты синим пластиком, полностью блокирующим вид в помещение. Вывеска указывает, что это одно из представительств Украинской национальной лотереи. Однако, в этом месте не продается ни одного лотерейного билета. Зато здесь находятся ряды компьютеров. Их клавиатуры настроены под своего рода слот-машины. Посетители покупают пластиковую игровую карточку с минимальным депозитом 100 грн или около $3.50. Карточка вставляется в специальное отверстие на клавиатуре, и компьютер превращается в игровой автомат. Работники игрового зала рекомендуют новичкам начинать с однорукого бандита - классическая игра на игровом автомате. Данный автомат простой и дешевый - каждый запуск виртуального рычага однорукого бандита стоит всего лишь 50 копеек, или менее 2 центов. Документы или возраст посетителей? Никто не спрашивает. Фото- и видеосъемка запрещены, а вот употребление алкоголя и курение внутри разрешены. Расчет - только наличными", - говорится в статье.

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"Международные букмекерские конторы "Пари-Матч" и "Фаворит Спорт" обошли запрет бизнеса, связанного со ставками, путем регистрации их как лотереи "Тото". На сайте Верховной Рады определено, что лотерея "Тото" - это вид лотереи, где игроки угадывают результаты спортивных событий. "По сути, на самом деле нет разницы с букмекерской конторой. Это двойные стандарты. Если вы назовете свой бизнес букмекерской конторой - вы вне закона. Однако, если вы назовете его "лотерея Тото", тогда все будет легально", - сказала для Kyiv Post 26 октября Ирина Сергиенко, директор юридической компании "Фомин, Сергиенко и партнеры", а также ведущий юрист в сфере игорного бизнеса и спортивного права. Даже на своих сайтах "Фаворит Спорт" и "Пари-Матч" не скрывают, что данные компании имеют международные лицензии на занятие букмекерской деятельностью. "Фактически, ставки запрещены в Украине, однако "Пари-Матч" борется за их легализацию", - заявила пресс-служба "Пари-Матч" Kyiv Post 4 сентября, однако они отказались сообщать какие-либо подробности.