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30.10.18 16:01

Фейкового "министра финансов ДНР" Матющенко суд приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ

Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения так называемого "министра финансов ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили украинские правоохранители, с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдоорганизации вместе с "силовым блоком", - говорится в сообщении.

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Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Осужденная объявлена в розыск. Разоблачение злоумышленницы проводилось совместно с прокуратурой Донецкой области.

СБУ не называет фамилии осужденной, но "министром финансов" в оккупационной администрации "ДНР" числится Екатерина Матющенко.

Фейкового министра финансов ДНР Матющенко суд приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ 01

Как напоминает "ОстроВ", Матющенко - одна из немногих, кто входит в "правительство" "ДНР" с первого дня его существования, т.е. с 16 мая 2014. Еще в начале военного конфликта на Донбассе она выдавала нормативно-правовые акты от имени нелегитимного "минфина", а также организовывала сбор и получение материальной помощи для боевиков "республик".

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