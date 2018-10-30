Фейкового "министра финансов ДНР" Матющенко суд приговорил к десятилетнему сроку, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Как установили украинские правоохранители, с ноября 2014 года жительница временно оккупированного Донецка возглавляет фейковое "министерство финансов" террористов и активно способствует преступной деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Злоумышленница занимается сбором средств в "республиканский бюджет", выполняет указания главарей боевиков и российских кураторов, обеспечивая функционирование финансовой системы псевдоорганизации вместе с "силовым блоком", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Неотъемлемая часть русского мира": в оккупированном Донецке для избранных перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. ФОТО

Суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и приведения судебного приговора в исполнение.



Осужденная объявлена в розыск. Разоблачение злоумышленницы проводилось совместно с прокуратурой Донецкой области.

СБУ не называет фамилии осужденной, но "министром финансов" в оккупационной администрации "ДНР" числится Екатерина Матющенко.

Как напоминает "ОстроВ", Матющенко - одна из немногих, кто входит в "правительство" "ДНР" с первого дня его существования, т.е. с 16 мая 2014. Еще в начале военного конфликта на Донбассе она выдавала нормативно-правовые акты от имени нелегитимного "минфина", а также организовывала сбор и получение материальной помощи для боевиков "республик".