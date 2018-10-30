Пограничники из состава ООС провели учения на Азовском море. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Во исполнение распоряжения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева по повышению уровня боевой подготовки, пограничные подразделения, действуя в составе мобильных групп по противодесантной обороны, совершенствуют индивидуальные профессиональные навыки военнослужащих и слаживают действия подразделений.

Так, на днях, на основе уникального боевого опыта, полученного во время сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава ОС провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами группового оружия.

Отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря.

Также отработаны маневрирования пограничными подразделениями и эвакуация техники под прикрытием дымовых завес".

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