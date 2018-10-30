Преследование оккупантами крымскотатарских правозащитников связано с их выступлениями в ОБСЕ, – адвокат Гемеджи

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение 30 октября в эфире Радио Крым.Реалии высказала крымский юрист Лиля Гемеджи, которой вместе с другими правозащитниками вручили предостережение на заседании "Крымской солидарности" 27 октября.

"Идет системное давление на правозащитников, на адвокатов. Начиналось все с Эмира-Усеина Куку, потом было резонансное задержание Сервера Мустафаева, 10 суток ареста для адвоката Эмиля Курбединова. В последнее время это давление усиливается. Страшно не то, что Крым может остаться без адвокатов, способных защитить ребят в политически мотивированных делах, поскольку такие дела имеют предопределенный характер – происходит давление на единственную в Крыму независимую площадку, которая оказывает сопротивление правовому беспределу, то есть "Крымскую солидарность", – сказала Гемеджи.

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Она напомнила, что в прошлом году координатор общественного объединения "Крымская солидарность" Дилявер Меметов выступал на заседании ОБСЕ и "доносил информацию о том, что происходит в Крыму", а в 2018 году Гемеджи вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым участвовали в заседании ОБСЕ в Риме, посвященном дискриминации по религиозному признаку.

На заседание "Крымской солидарности" в Симферополе 27 октября пришли сотрудники прокуратуры оккупантов в сопровождении неизвестных в масках, а также сотрудника "полиции".

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Адвокату Эдему Семедляеву, юристу Лиле Гемеджи, а также координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову вручили предостережения о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма.

Позже в Крыму ограничили доступ к интернет ресурсу общественного объединения "Крымская солидарность".