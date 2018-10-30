Трое несовершеннолетних избили до смерти бездомного и ограбили молодую пару на Киевщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киевской области.

"В полуразрушенной постройке злоумышленники заметили мужчину без определенного места жительства. Как выяснилось впоследствии, 50-летний пострадавший устроил там ночлег. Юноши по очереди, с особой жестокостью избивали бездомного руками и ногами, затем кирпичом. Наконец забрали мелочь и исчезли. Через некоторое время мужчина скончался", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что позже злоумышленники напали на молодую пару.

"25-летний житель Белой Церкви встретил у дома девушку, подарил букет цветов, в руках у него был "макбук". За этим с площадки наблюдали тот же 16-летний фигурант уже вместе со старшим товарищем. Подростки напали на молодого человека, нанесли ему телесные повреждения и отобрали дорогой гаджет. Напоследок один из злоумышленников подошел к девушке и вырвал из рук букет", – отмечают полицейские.

После совершения этого преступления несовершеннолетних задержали. Отмечается, что 16-летний парень также подозревается в незаконном завладении транспортными средствами на территории города Белой Церкви и ограблении 50-летнего мужчины, у которого посреди улицы украли мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком.

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По каждому факту совершения несовершеннолетними преступлений полиция открыла уголовные производства. Продолжаются досудебные расследования, проводятся соответствующие экспертизы. Правоохранители проверяют ребят на причастность к совершению других преступлений.